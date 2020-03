En tiempos de cuarentena, la televisión, el celular y la computadora suelen ser grandes aliados para el entretenimiento dentro del hogar. Pero Juana Viale confesó que aplica firmes limitaciones respecto al uso de la tecnología con sus hijos Ámbar, Silvestre y Alí.

La nieta de Mirtha Legrand continúa durante los fines de semana con la conducción de los ya clásicos programas de almuerzos y cenas ya que la diva optó por el aislamiento social ante el contagio de coronavirus. Sin embargo durante el tiempo que comparte con su familia en la intimidad del hogar, la actriz elige otro métodos de distracción lejanos a los dispositivos digitales.

Juana Viale junto a los invitados del último programa,

"Para mí el gran tema es la tecnología. En mi casa no tengo cable, el televisor está solamente para mirar películas. No hay PlayStation ni nada de eso", confesó la actriz respecto a sus preferencias hacia sus chicos.

.

Además consideró "un horror que te den puntos por matar a alguién" en referencia a los videojuegos. "La única que tiene más libertad es Ámbar que ya es más grande. Los más chiquitos a las 20.30 ya se van a dormir", remarcó al aire de "Nunca es tarde".

También confesó que sus limitaciones no se cumplen cuando sus hijos se encuentran en la casa de su abuela Marcela Tinayre o de su papá, Gonzalo Valenzuela. "Se me complica controlar cuando se van a lo del padre y a lo de la abuela porque les dan todos los gustos. La Play también. Pero bueno, ahí no me puedo meter".

"No voy a decirle al padre lo que tiene que hacer, no me parece correcto imponer pautas desde lejos. Tampoco soy tan mala", concluyó con humor.