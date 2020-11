Las entradas de los almuerzos y cenas de Mirtha Legrand son uno de los momentos más icónicos en los programas de El Trece ya que es el tiempo para mostrar y lucir el look del día, ya sea el vestuario como las joyas. Al reemplazar a su abuela, Juana Viale hizo de ese ratito un show de moda y alegría, pero en esta ocasión, una falla técnica interrumpió el sentimiento.

Como siempre vestida por el diseñador Gino Bogani, la joven actriz salió al aire con un colorido vestido primaveral. Al son de "Rosa Rosa" del cantante argentino Sandro, Viale se hizo presente en la noche de sábado con sus típicos pasos de baile.

Juana Viale vistió un vestido rosa diseñado por Gino Bogani

"No escucho bien la música, ¿por qué? No está tan fuerte. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro fin de semana, acá, en La Noche de Mirtha", comenzó la figura al reclamarle al encargado de musicalización del programa producido por Nacho Viale.

Aun molesta por el error técnico, la actriz volvió a quejarse del nivel del sonido y lo destacó al aire: "¿Qué pasó con la música? Me amagaron hoy, me amagaron, pero bueno, no importa".

¡Mirá el incómodo video de Juana Viale!