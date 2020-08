A partir de la pandemia de coronavirus, Mirtha Legrand se alejó de los medios de comunicación y permanece aislada debido a que es una persona de riesgo. Desde entonces, su nieta Juana Viale ocupa su lugar en la conducción de sus ciclos en El Trece.

Con el correr de los fines de semana, la actriz logró poner su impronta en los almuerzos y cenas históricamente dirigidos por la diva. Con humor y frescura, desarrolla una nueva faceta en su carrera.

Pero en las últimas horas, Juanita sorprendió a sus admiradores con una confesión acerca de sus invitados. En entrevista con Estelita, el personaje recreado por Jey Mammon, la hija de Marcela Tinayre celebró la vuelta de las personalidades kirchneristas como comensales.

Los invitados al almuerzo del último domingo.

"¡Gracias a vos volvieron los K a la mesa!", reconoció el comediante. Simpática, ella respondió: ¡Por suerte! Ya estaba proponiendo que me den banana de postre". Estelita continuó con su comentario irónico y disparó: "Porque es el show de los gorilas ahora, ¡me vuelvo loca!".

"Antes no querían venir. A mí me gusta que vengan los K, me gusta la pluralidad, la diversidad", destacó en cuanto a las figuras de su programa.

En medio del ida y vuelta político, el humorista recordó una fuerte polémica por una desafortunada pregunta de la actriz durante un debate con sus invitados. La conductora preguntó si el presidente Alberto Fernández podría terminar su mandato y fue acusada de "golpista".

En ese sentido, Mammon le consultó directo: "¿Creés que Alberto termina el mandato?". “Yo creo que Alberto viene a comer pato a mi programa", contestó Juana en "Estelita en Casa".

Además, el entrevistador se animó a indagar sobre las preferencias ideológicas de la artista y quiso saber a quién había votado en las últimas elecciones presidenciales. Sin vueltas ella confesó que eligió a Mauricio Macri.

Al ser consultada sobre si lo volvería a elegir, respondió que sí. "Me gusta mucho Alberto, pero no lo que viene atrás", manifestó Juana. A lo que Mammon le consultó: "¿Cristina (Kirchner) no te gusta?" y ella reconoció que no.