Si bien en el mundo de la farándula argentina hay algunos rumores que circulan hace muchos años, la versión de que Ricardo Darín es el papá verdadero de Juana Repetto tiene vigencia hace mucho tiempo.

En la noche del sábado, la actriz visitó "PH Podemos Hablar" y Andy Kusnetzoff le preguntó acerca de las especulaciones y el mito sobre el supuesto vínculo filial con el reconocido actor, quien estuvo en pareja con su mamá, Reina Reech, muchos años antes de su nacimiento.

“Yo no sabía, como que se hablaba un montón de esto, pero yo no lo sabía. Y yo vivía enfrente de Ricardo, y él me decía ´¿vos sabés esto?’, y me pongo a googlear y ahí me entero de todo y digo ‘soy parecida, igual’”, comenzó la mamá de Toribio y Belisario.

Juana Repetto se refirió al mito de que es hija de Ricardo Darín y la reacción de sus papás, Reina Reech y Nicolás Repetto.

“Le dije a mi mamá ‘¿vos te enteraste de esto?’, y quedó ahí. Confianza ciega en mi vieja. Y en ese momento, papá estaba haciendo por segunda vez ´Sábado Bus´ y habló del tema cuando fue Jorge Rial y él habló como preocupado, como que no es joda y aunque yo me lo tomé bien no es un tema para estar jodiendo”, agregó Juana sobre la tensa reacción de su papá.

Entonces, el conductor hizo una contundente sugerencia: “Él me dijo ‘si vos estás insegura vamos a Chile para hacernos un ADN, para que no sea un escándalo acá’. Y yo dijo ‘no way’ porque era pendeja, estaba de joda y no me iba a ir tres días con mi papá a Chile”.

Y cerró sobre la reacción de su mamá: “A ella nunca le preocupó porque tenía la seguridad absoluta. Me dijo ‘nunca en los 8 años lo cagué a tu papá, con Ricardo estuve a los 18 y no lo vi nunca más’. Y para mí, nunca fue un tema”.

