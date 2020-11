Luego dee comprometerse durante del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, Juana Repetto y Sebastián Graviotto finalmente dieron el "¡Sí, quiero!" y sellaron su unión en un registro civil de Palermo.

La actriz y el ex "Gran Hermano" compartieron detalles del alegre momento en sus redes sociales: "Y bue... ya estamos. Nuestra idea original era hacer el civil en septiembre y el sábado que viene era nuestra fiesta de casamiento. Como a todos, se nos pudrieron los planes, creímos que no podríamos si quiera hacer el civil este año y lo logramos. Solos con nuestros testigos, no pudo venir la familia ni toda la gente querida que hubiésemos querido... pero terminaremos de ponerle el cierre con una linda e intimísima juntada familiar".

La feliz pareja decidió casarse por civil con distanciamiento social y únicamente dos amigos como testigos. En la Comuna 14, los recién casados se vistieron de blanco pero muy relajados y con perfil bajo. Desde la sala en la que firmaron el acta de matrimonio hasta el festejo posterior, un almuerzo con los testigos, el sobrino de Silvia Süller y la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech lucieron barbijos por precaución.

Los tortolitos se conocieron en 2010, año en el que tuvieron un breve romance que no prosperó. Después de nueve años, los dos se reencontraron por un amigo en común con dos vidas completamente distintas. Ella por su lado tuvo a Toribio mediante un donante y él ya era padre de una pequeña niña. El reencuentro los volvió a unir desde otro lugar y... ¡el resto es historia!

