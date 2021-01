Mientras disfruta de unas vacaciones en Estados Unidos junto a su familia, Juana Repetto habló en sus redes sociales sobre su segundo hijo, que se llamará Belisario, y acerca de cómo atraviesa su embarazo.

La actriz, que descansa en el frío de Colorado, donde viajó con su flamante esposo Sebastián Graviotto y su hijo Toribio. Desde allí se tomó unos minutos para contestar preguntas de sus seguidores.

Primero contó que ya tiene la posible fecha de parto, que sería a fines de junio, y luego expresó cómo venía emocionalmente. "Primeros meses complicados, venía bien, hoy día malo", dijo junto a una foto al sol en la nieve", expresó.

También contestó sobre los posibles celos de "Toro": "Está hecho un rey. Un poco más pegote, pero es una necesidad mutua. Así que respecto a eso, espectacular. Después, a veces con menos paciencia, pero llevándolo increíblemente bien más allá de los momentos normales de colapso".

Luego, una seguidora le consultó: “¿Cómo te enteraste que estabas embarazada? En las dos ocasiones”. Primero describió lo que sucedió con Toribio, hoy de cuatro años: “Con Toro, el test del pis me dio negativo, pero a los dos días, tenía orden para análisis de sangre (por ser tratamiento, te la dan de antemano) y ahí sin ningún tipo de esperanzas, me llevé la sorpresa, la más hermosa de mi vida, claro”.

Vale recordar que Repetto decidió tener un hijo a través de un tratamiento de inseminación artificial siendo madre soltera, mucho antes de conocer a su actual pareja.

.

Después, reveló cómo se enteró, hace algunos meses, de su segundo embarazo: “Con el bebu, tuve dos días de atraso y me llamó la atención porque soy reloj. Pero me parecía difícil estar embarazada (les conté hace un tiempito que me hicieron un diagnóstico erróneo de fertilidad) y, además, en el primer mes de búsqueda”.

“Pero nuevamente me llevé una hermosa sorpresa. Estaba sola porque me lo hice para ‘descartar’. Llegó Sebi y le dejé los test en la mesa de luz”, cerró la hija de Reyna Reech.