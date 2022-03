La decisión de Juan Martín Del Potro de retirarse del tenis conmovió al país hace algunas semanas. Al ex tenista de 33 años se lo vio muy afligido por la decisión, pero para su suerte, su nueva novia, Oriana Barquet, estuvo firme a su lado para contenerlo.

.

En un momento delicado como ese, esas demostraciones de afecto sorprendieron a varios, ya que Delpo siempre mantuvo un perfil bajo en todas sus relaciones, incluso cuando salió con Jimena Barón o Sofía "Jujuy" Jiménez.

Lo cierto es que el deportista a lo largo de los años ha salido con varias mujeres, e incluso en un momento se lo llegó a vincular nada más y nada menos que con Susana Giménez.

En ese sentido, en la entrevista que brindó hace poco para la plataforma Star+, el tandilense habló por primera vez sobre esos rumores de romance que circulan hace años. "Un día en broma le dije que venga a verme al Masters, llegué a la final y salimos a cenar con el equipo; la pasamos bárbaro”, comentó sobre el inicio de su relación con la diva.

Susana Giménez fue a ver a Juan Martín Del Potro jugar en varias ocasiones.

Luego, Juan Martín agregó: "¿Si fue real el romance con Susana Giménez? Tenemos una linda relación. Hasta llegaron a inventarme un noviazgo. Es el día de hoy que seguimos hablando y nos ponemos al día, se creó una amistad espectacular. Lo del romance era raro, no sabía qué hacer".

En ese sentido, ante la incomodidad que le generaban esas versiones, Delpo expresó: "Yo he tenido novias públicas pero otras que no se supieron, era difícil explicar que no tenía nada con ella”.