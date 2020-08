Esta semana regresó " Floricienta" a la pantalla de Telefe y ya se convirtió en un éxito asegurado para el canal de las pelotas. Por los 30 años de la emisora, la tira producida por Cris Morena volvió a su horario de las 18 con grandes cifras en el rating.

En el marco del reestreno de la tira juvenil, Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro, los protagonistas de la primera temporada, brindaron una entrevista juntos en "Cortá por Lozano" donde dieron importantes declaraciones.

“Es muy lindo todo lo que pasa, se siente mucho y se agradece. ¡Es surrealista! Uno no puede creer que haya pasado tanto tiempo y que esté todo tan intacto y que sea tan genuino lo que pasa. No sé cómo explicarlo, es muy raro. Pasaron muchos años y uno está parado en otro lugar pero es como los hijos y los nietos y cuando los abuelos te dicen que ya cumplieron y ahora disfrutan. Nosotros también ahora lo disfrutamos de yapa. Tiene ese valor agregado y es increíble y se siente. Con las redes sociales hubo una especie de fervor de repente que es muy lindo porque es mucho cariño junto y es hermoso”, expresó Bertotti.

.

Por su parte, el actor contó una anécdota inédita. “Es impresionante y coincido de verdad con lo que dice Flor. Lo más fuerte que me ha pasado ha sido viajar y me acuerdo cruzando en un micro la frontera de Hungría a Austria, me pidieron los pasaportes, se los devolvieron a todo el mundo y a mí tardaron un rato en dármelo. Se me acercó un soldado hablándome en alemán y me dijo: ´¿Don Frío?´. Una situación muy rara con un soldado; eso me pareció impresionante”, comentó.

La tira juvenil se estrenó en 2004 y esta semana volvió a la pantalla de Telefe.

Bertotti y Gil Navarro volvieron a trabajar juntos en el unitario "La dueña", que protagonizó Mirtha Legrand en 2012, desde entonces no se veían. Por otro lado, " Floricienta" se grabó entre 2004 y 2005, y estuvo dos años al aire. Sin embargo, tras finalizar la primera temporada, el galán decidió abandonar el proyecto.

Consultados por la abrupta salida, Bertotti manifestó: “Para mí como compañera fue doloroso porque lo disfrutábamos mucho y teníamos un código para trabajar donde las cosas salían fácil y rápido. Ya cuando algo está instalado, uno dice: 'Ay, bueno, sí, es seguir fluyendo'. Obviamente nosotros lo hablamos con Juan y uno lo entiende. Yo misma al año siguiente tampoco pude seguir con el programa porque todo era mucho. Era lindo y espectacular pero era un montón de trabajo y de exposición. Desde el lado personal lo entendí pero lo que lloré y lo que lloramos adentro y afuera del set fue mucho. Se lo extrañó porque fue difícil acomodarse al cambio. No era un cambio menor sino uno muy grande y Juan es una persona súper profesional, es un señor y era un placer trabajar con él. Entonces, fue como un 'uy, ¿qué pasó, cómo vamos a continuar?'. Y en la historia fue desgarrador porque fue duro pero así es el amor a veces en las novelas”.

A pesar del gran éxito, Juan Gil Navarro se fue de " Floricienta" al finalizar la primera temporada.

Mientras Gil Navarro agregó: “Estoy de acuerdo y es verdad. Yo no he hablado mucho de esto en público a lo largo de los años pero sí coincido con Flor: fue difícil y fue triste también. De alguna manera les pido mil disculpas tanto a Flor como a los que han llorado tanto. La explicación es que en ese momento yo necesitaba… Siempre fui muy culo inquieto y necesitaba poder hacer otra cosa. Probablemente en ese momento, ahora no tanto, pero en ese momento tenía el prejuicio de pensar que quedar atado o sujeto dos o tres años a algo que fuera infantil no me iba a permitir desarrollar otras cosas en otros espacios y hacer otras cosas como actor. Mirando hacia atrás, uno es uno y sus circunstancias pero luego con el tiempo aprendí a entender que esos prejuicios no sirven y en realidad son propios. No tienen que ver con la mirada de los demás pero en ese momento lo que necesitaba era hacer otras cosas. Ese fue el motivo pero afortunadamente me lo entendieron”.