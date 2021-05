Hace un mes se oficializó que Juan Darthés será juzgado por la Justicia brasileña en la causa por violación que realizó Thelma Fardin. Y luego de tres años de silencio, ocultándose en Sao Paulo, el actor reapareció en los medios para volver a reclamar su inocencia.

Luego del anuncio del Ministerio Público Fiscal de Brasil, que presentó una acusación formal contra Juan Darthés por la denuncia por "estupro agravado", con una expectativa de pena máxima de 12 años de prisión, el actor aceptó contestar tan solo una sola pregunta en el programa brasileño "Domingo espetacular".

El periodista Roberto Cabrini, que fue al edificio donde vive Darthés con su familia para conseguir la nota, habló por teléfono con el acusado y el cronista fue a fondo con su consulta.

"Las acusaciones contra usted son extremadamente graves. En este momento, usted está denunciado por la Justicia brasileña por crímenes de estupro contra Thelma Fardin, y otras tres actrices que dicen que sufrieron abuso sexual de su parte: Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos", fue el cuestionamiento de Cabrini.

"Buenas noches. Solo quiero decir que, finalmente, podré defenderme", empezó diciendo Juan, cuya última entrevista fue en 2018 con Mauro Viale. En aquel momento, dio la cara y sostuvo que era inocente de todo, además de dar una versión completamente distinta a la que Thelma narró en su denuncia en Nicaragua.

Pero en la TV brasileña, solo se escuchó su voz. "Desde el comienzo que estoy a disposición de la Justicia brasileña. A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron, y por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantía de seguir con vida", prosiguió con su respuesta.

"No hice nada de lo que me acusan. Soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca", finalizó.

