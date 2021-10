En un nuevo programa de “Seres Libres”, que se emite por Crónica HD todos los viernes a las 22, el periodista Juan Cruz Sanz se confesó con Gastón Pauls sobre su adicción a la cocaína y los problemas que tuvo en su vida personal y profesional.

"Es un tema del que se tiene que hablar porque creo que hay mucha hipocresía, no solo en el medio, sino en la sociedad. Es un tabú del que nadie quiere hablar y todos lo conocen, todos lo ven. Y que creo que si uno no habla, termina siendo funcional", comenzó diciendo en la entrevista el periodista que también trabaja en Crónica HD.

Y empezó a narrar cómo y por qué arrancó a consumir: "Mi relación con la cocaína fue muy particular. Yo llegué del sur a los 18 años, rápidamente me vinculé con el poder, con el círculo rojo, la veía pasar. Veía mucha gente que después me señaló. Pero nunca me interesó ni me llamó la atención, no es algo que me importaba. Pero tengo un problema que es él 'yo todo lo puedo'.

"A los 28, 30, un día empecé con la pelot.... de querer probar para saber de qué se trataba. "Fue la pelot... más grande del mundo. Hay gente que entra porque quiere escaparse de un montón de cosas, hay gente que entra por malas influencias... yo decidí saltar al precipicio porque tuve ganas de saltar, y porque pensé que podía abrir el paracaídas", expresó.

"Decía 'tres líneas hacen lo que estas cinco pastillas que me da psiquiatra no logran. Ya está solucioné mi problema'".

En aquel momento, Juan Cruz atravesaba una profunda depresión y estaba medicado por un psiquiatra. Por ello el momento en el que aspiró por primera vez fue trascendental. "Tomo la primera línea, pasan 20 minutos y con mi amigo nos mirábamos diciendo, o son todos bol... o me vendieron diclofenac. Tomamos otra. Cuando me quise dar cuenta quería correr la maratón de Nueva York y cantar en el Luna Park. Me sentía él más feliz del mundo. Decía 'tres líneas hacen lo que estas cinco pastillas que me da psiquiatra no logran. Ya está solucioné mi problema'".

Según narró, entró por esa "falsa libertad". "Primero empieza lúdicamente, al principio no sentís, al principio decís que es una boludez, y después entrás en un circuito en el que te empezás a mentir a vos mismo. Yo no soy adicto, no consumo, lo mío es esporádico, no me controla. El tema es que es un fantasma que, cuando vos estás bien, no la pensás".

"Pero dónde empiezan a aparecer tus complejos, dónde empieza a aparecer un vacío, un momento en el cual te sentás en la cama.. y aparece esa falsa libertad. Aparece ahí es como un fantasma que te dice 'tomame'", confesó.

Por estar en el mundo de los medios de comunicación y la política, vio muchas cosas durante su adicció y reflexiona sobre los peligros de la adicción y los prejuicios. "Todo el mundo la consume, cuando digo todo el mundo el poderoso y el pobre. El poderoso toma la rica, la buena, el pobre toma la mier... y ahí hay un gran problema. O aceptamos el problema que existe y dejamos de estigmatizar al otro y tratar de falopero de mier. Porque el que toma pastillitas en el boliche lo tratamos de canchero. Y el que toma cocaína, ¿qué pasa?".

.

También sostuvo que solo su hermana la única que se dio cuenta que algo malo ocurría: "Me habló, llorando desesperada porque veía que había un problema. Nadie me preguntó por qué había entrado en esa, y es porque la ven todos los días, lo ven como algo normal".

Finalemente dio un ejemplo de esa normalidad invisible. "Nadie lo dice, pero en el boliche siempre me llamaba la atención que había cola para los box. Decía 'qué raro, todos tienen ganas de cag... qué pasa?'. Era raro. Y era fila para tomar falopa. Antes no entendía. Y es lo más normal del mundo".

Mirá el video de Juan Cruz Sanz hablando de su adicción a la cocaína