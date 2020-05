El corazón de Sergio Denis dejó de latir, este viernes, tras una intensa lucha en la clínica ALCLA, donde se encontraba internado tras caerse de un escenario en Tucumán el 11 de marzo de 2019.

Querido por sus fans y por la farándula argentina, el cantante dejó un inmenso dolor en todos ellos. Así lo manifestó uno de sus grandes amigos, Juan Alberto Mateyko, quien se comunicó con Crónica HD y habló de la partida del músico: "Siento mucho dolor".

Con la voz quebrada y muy angustiado, Mateyko continuó: "Fue un gran cantante, un gran ser humano, un tipo de ley y una persona espeluznante que nos dejó. Aunque los grandes no se van porque se quedan en nuestros corazones".

Además, el locutor reveló: "Lo despido con mucho dolor. Soy un hombre de fe y creía que algún día me iban a decir que se despertó. Seguramente lo recibirá el Señor y se irá a un mundo mejor. Es una suerte de tranquilidad para no vivir pendientes si vive o se va. Yo creo que él mismo tomó la decisión, pero no me lo esperaba".

Sin ánimos de seguir hablando ya que la noticia de su amigo lo impactó por completo, el conductor finalizó: "Tuvimos una gran amistad, mucho cariño y respeto. Todo un país y gente de otros países lo vamos a recordar, como decía Sandro, como un grande de la música".