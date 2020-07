Luego de las declaraciones de Esteban Lamothe, en las que criticó a Mauricio Macri, Juan Acosta salió a responderle a través de las redes.

“Con Macri hubiese sido un desastre la pandemia. Me da miedo pensar, me da pánico pensar que hubiese sido de nosotros con Macri de Presidente. La estaríamos pasando muy muy mal. Me pone contento ver a Larreta, Axel y Alberto trabajando juntos. Gobernar para nosotros. Hasta me empezó a caer bien Larreta", fueron las palabras del actor en diálogo con "Mitre Live".

Sus dichos causaron fuertes repercusiones en las redes y hasta en Juan Acosta, quien le dedicó duros mensajes en su cuenta de Twitter.

“Qué suerte, estoy en la Antártida gracias a lo bien que maneja este gobierno la pandemia, sobretodo kichi… Futurología de bobos”, expresó el humorista.

Luego Acosta le contestó en Twitter preguntándose: “¿Qué querés camarones? futurología teatral. Adivine quién es el asesino. ¿El mayordomo?. Yo creo que estamos peor que nunca y es la realidad”.

"Yo creo que debe haber alguien en este gobierno que piense y que gobierne de verdad, no acredito que solo quieran venganza por favor que de la cara y lo apoyaríamos queremos una república, no un un país en ruinas, viva la democracia", continuó en su red social.