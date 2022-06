Jorge Rial y Jorgelina Pouso fueron vistos en Madrid mientras compartían una cena. A pesar de que no blanquearon estar juntos, una serie de imágenes deja en claro que estaban ellos dos solos e incluso compartieron un recital de "The Rolling Stones" en la capital de España.

En un primer momento, la periodista explicó que no se veía la tercera persona que estaba compartiendo la noche con ellos, algo que fue desmentido en "LAM", donde dieron la primicia. Además, aclararon que llevan, por lo menos, cuatro encuentros públicos desde finales de marzo de este año.

.

Nancy Duré le escribió a Josefina Pouso para conocer su versión, aunque esta vez se explayó sobre el tema. "No, no estoy saliendo con nadie. Viste que yo soy un alma libre, me veo con quien tengo ganas de verme y eso, no hay más", comentó la panelista, lo que podría dejar abierta la puerta a un romance con Jorge Rial.

Jorge Rial podría estar comenzando una nueva relación.

"Entonces es un chongo", comentó la integrante de "Intrusos" por la respuesta que recibió. Sin embargo, Pouso sumó: "Es un amigo. Si me hicieran notas con cada amigo al que voy a algún lugar...".

Desde un museo en España, Josefina Pouso completó: "Ustedes ya me conocen, yo disfruto. Subí a los 40 y me pegaron para el disfrute. Hice un viajón hermoso, pasé por Nueva York, estuve en Marruecos, conocí gente espectacular. Yo estoy... disfrutando es poco". Por otro lado, Jorge Rial se guardó en el silencio acerca de los rumores de un nuevo noviazgo.