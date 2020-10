En la farándula los casos positivos positivos de coronavirus son cada vez más frecuentes, y las alarmas se encienden cuando se trata de alguna personalidad que se encuentra trabajando, por la posibilidad de un contagio masivo. En las últimas horas se confirmó que José María Listorti dio positivo al test de Covid-19, quien ya se encuentra aislado.

La noticia la dio el periodista Pablo Montagna en su cuenta de Twitter, luego de varias horas de rumores, y luego el conductor publicó un video en el que precisó detalles.

"Ayer domingo me desperté con un poquito de fiebre, con 37.8 y un poquito de dolor de garganta. Me hice un hisopado y soy Covid positivo. Me siento bien no tengo fiebre, olfato tengo, gusto tengo y no me duele la garganta. Tengo un poco de dolor corporal y cansancio, pero la verdad es que estoy bien. La preocupación más grande es mi familia. Mis hijos no presentan síntomas y Moni tampoco. Obviamente estoy aislado en mi habitación. Esperemos que todo pase. Gracias por la preocupación, cuídense más que nunca", expresó Listorti.

Vale recordar que en "Hay que ver" se armaron hace tiempo dos equipos de trabajo, para evitar el aglomeramiento de gente en el estudio. Por ello, se dividen entre quienes van al set y quienes salen por videollamada desde sus casas cada semana.

Sin embargo, tanto Denise Dumas como el locutor Martín Salwe también tuvieron coronavirus y lograron recuperarse.

.

Tampoco se tienen novedades sobre casos sospechosos, aunque la semana pasada, el humorista compartió el espacio con Fernanda Iglesias, Carolina Molinari y Gaby Fernández, más conocido como el "Productor enmascarado".

Escuchá el relato de José María Listorti