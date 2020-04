José María Listorti fue consultado sobre qué segmento de "VideoMatch" detestaba hacer y, sin dudarlo, contó cuál era.

''La notas del jugo loco las odié toda mi vida; me parecía tonta, torpe, básica, de nene de primaria poniéndole sal a un jugo para que hagan caras, era de preescolar", reveló en "Últimos cartuchos", programa que se emite en Vorterix y que conduce, Migue Granados, hijo de Pablo.

Sin embargo, Listorti contó que Marcelo Tinelli le insistía para que lo haga porque a una de sus hijas le encantaba. "Marcelo me decía que, parece que no sé si a Micaela o Candelaria, que en ese momento eran chicas, las hacía reír... Y me hacía grabar esa nota siempre, y yo sufría", expresó al respecto.

Además, aseguró que la producción quería que captara a personas de origen chino para que "hagan caras graciosas" y que para grabarlas tenían que ir hasta los supermercados del barrio de Once.

"Jugo Loco": la sección que Listorti no soportaba hacer.

En ese misma línea, el humorista contó que la conocida frase "¿Le gustó o no le gustó?" es de su autoría y que lo hizo para "intentar que la gente se ría de otra cosa".

Por último y con un tono más serio, Listorti manifestó qué consecuencias le trajo realizar aquellos sketchs: ''Me daban cada porquería para comer... Una vez pedí un té y me lo dieron con sal, y yo me di cuenta porque le habían puesto mucha y se veía. Se lo dije, se fue a traerme otro, y tres veces me trajo el mismo té con sal, hasta que me tuve que ir del lugar’’.