Julieta Díaz y Mónica Listorti se enfrentaron tiempo atrás por un sketch que tendría connotación machista. Se trata del video de José María Listorti donde recrea con su esposa una escena doméstica que generó algunas críticas por parte de los usuarios.

En ese sentido, el humorista recordó el escándalo y explicó con Juan Etchegoyen en "Mitre Live": "Yo no quise hablar del tema, en nuestro programa (Hay que Ver) no lo tocamos, a los productores se les caía la baba para hablar del tema y que vaya Mónica y les dije no, no. Porque no quería hacer una guerra de Listorti contra las feministas, contra Julieta Díaz".

"Yo estoy a favor de toda la lucha de las chicas. Estoy del lado del feminismo al 100 %. No tenía por qué instalarme en la vereda del frente ni que los medios me instalen…Tienen que contar conmigo para lo que necesiten porque hay cosas del patriarcado que hay que cambiar y estoy codo a codo con ellas", indicó el conductor.

Y agregó convencido: "Estoy de acuerdo con la paridad de género, con la igualdad de género, con la ley del aborto, con la aprobación de condenas más firmes para los golpeadores y femicidas".

Fue en ese entonces cuando fue crítico con la actriz: "Me parece exagerado de que ese vídeo pueda contribuir a los femicidios. No estoy para nada de acuerdo, me parece que el humor es ficción. Julieta es actriz y tendría que darse cuenta de esto".

"Me parece que un sketch no genera femicidios, no los estimula. Me parece mucho más grave ver en una serie que golpean a una mujer a que yo prenda una licuadora", cerró firme.