Los integrantes de Los Nocheros se encuentran en el centro de la polémica después de que el líder de la banda folclórica, Kike Teruel, revelara que no se van a vacunar contra el coronavirus.

“Acá, en casa nos manejamos con terapias alternativas, siempre tratamos de estar bien, de comer bien y tener la energía arriba y alcalinizando el cuerpo", expresó en una entrevista con Eldoce de Córdoba.

"Hay muchas situaciones por las cuales todos nosotros estamos bien. No tengo confianza porque hay un país que acepta AstraZeneca, otro la Sputnik no, otros dicen que es una dosis y después dicen que son dos, o que con una estás bien. No sé si están todos confundidos, a veces se confunde la política con la información, pero no está claro para nuestra familia”, manifestó sobre su decisión de evitar inocularse.

Los integrantes de Los Nocheros se negaron a vacunarse contra el Covid-19.

“Nosotros nos cuidamos mucho para no andar contagiando en caso de que seamos asintomáticos. En caso de que la vacuna sea un requisito obligatorio no nos va a quedar otra. Acá todos los días cambia; hace meses que nos tienen encerrados, a mucha gente que necesita trabajar. Esto lo que hace es que pierde credibilidad lo que se dice y lo que nos exigen, pero si tenemos que vacunarnos para viajar lo haremos”, cerró el artista al asegurar que si se vuelve obligatorio, se van a inmunizar.

Ante las insólitas declaraciones de Teruel, José María Listorti habló con Juan Etchegoyen en "Mitre Live" y se mostró furioso por el discurso antivacuna: "No puedo entender cómo hay que gente que está en contra de la vacuna, me parece de un grado de ignorancia terrible”.

“El mensaje de Los Nocheros me parece un acto egoísta terrible porque no es así, estamos en la inmunidad de rebaño y sino váyanse los cuatro a vivir a una isla quietitos, es el ABC de la vacuna y es una cuestión de emergencia”, manifestó el humorista de "ShowMatch".

Listorti criticó los dichos antivacunas de los artistas.

Además, el conductor destacó que el trabajo de los científicos es para salvar a la gente, no para hacerle ningún daño: “Ningún científico y ningún gobierno te va a dar una vacuna que te haga mal, a lo sumo lo peor que te va a pasar es que no te haga nada”.

Listorti se refirió a las teorías conspirativas sobre las consecuencias de la vacuna: “No te va a cambiar el ADN, ni te vas a morir por vacunarte, te vas a morir por tener covid a lo mejor, que vean una cuestión política y que los rusos se quieren apoderar de nuestra información. Ya la información la tienen por las redes sociales”,

Listorti cerró al recordar su experiencia al contagiarse coronavirus: “Yo estuve durante un dia entero con fiebre, principio de neumonía pero grave no tuve. Comparado con gente que ha muerto o ha estado en terapia intensiva o intubada no me puedo quejar, no quiero pasar por el trastorno del aislamiento y la familia”.

