Jorgito Moliniers y Luciana Salazar eran una de las mejores parejas de baile de " ShowMatch: La Academia". Pero desde hace un tiempo la relación entre ambos se puso tensa y la rubia pensaba presentar la renuncia por su bailarín.

Luego de idas y venidas al aire en el programa, Moliniers anunció que se tomaría una licencia por las lesiones que tiene y su equipo no se lo tomó muy bien.

En una entrevista que dio a para "Mitre Live" con Juan Etchegoyen explicó: "Mi médico me dijo que tenía una tendinitis. Yo ya tuve hernia de disco cervical y encima, con lo que pasó de Facundo Mazzei , empecé a pensar, si muchas veces, no seremos masoquistas los bailarines. Cuando pasó lo de Facundo, me hizo un click y dije que tenía que parar".

Además hizo una reflexión sobre tener conciencia y saber hasta que punto llega el cuerpo de los bailarines. "Está bueno saber en qué momento frenar y cuidarse. Me genera incertidumbre dejar en este momento porque compartimos un montón de alegría y stress con Luciana. Es difícil dejar pero cuando lo pensás por el lado de la salud, no es tan difícil".

También aclaró quién será la persona que siga acompañando a la ex de Martín Redrado en la pista y dijo: "Obviamente tengo planeado volver pero trato de estar pendiente en los resultados, a cómo vaya sintiéndose mi cuerpo. No sé si volveré. Me encanta que me reemplace Nacho Gonatta, está bueno salir de uno mismo y mirar al lado y que tenga la oportunidad. Sé que lo va a disfrutar. Está bueno que haya una persona fresca de energía porque nosotros tenemos un estrés en la cabeza muy peligroso".

Jorgito Moliniers y Luciana Salazar bailando en " ShowMatch: La Academia".

A pesar del tiempo que se está tomando para recuperarse, no habló sobre el tenso momento que estaba viviendo con Luciana y su coach.

¡Mirá el video de Jorgito Moliniers hablando de sus lesiones!