Luego de un poco más de 20 años al frente de "Intrusos", Jorge Rial pegó "el portazo" y decidió incursionar en un nuevo proyecto televisivo. El periodista conducirá un nuevo programa llamado "TV Nostra" y se podrá ver en el prime time de América.

Jorge Rial abandonó " Intrusos" para comenzar un programa político.

Al momento de comunicar su salida de histórico ciclo de espectáculos, el presentador explicó los motivos de su decisión: “Venía necesitando un cambio y un desafío. Sentía que marcaba tarjeta y facturaba, y no está bien para mí ni para el programa eso. No este último año. No me voy porque me haya peleado con nadie”.

.

Luego de confirmar su despedida tras meses de especulaciones y adelantar su nuevo desafío en la pantalla chica, muchos comenzaron a pensar quiénes serían los nuevos compañeros del periodista en "TV Nostra". En ese sentido, también hay dudas de cómo quedará el plantel de "Intrusos", que por ahora parece mantenerse intacto y sin modificaciones.

El equipo restante en " Intrusos".

Por el momento, la conducción del programa de espectáculos quedó a cargo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Mientras que en el panel continúa Debora D'Amato, Paula Varela, Damián Rojo y otros panelistas que se suman como invitados ocasionales.

Por su parte, "TV Nostra" ya se aseguró a tres figuras reconocidas de la farándula argentina. El programa que analizará los sucesos más importantes de cada día en los medios de comunicación contará con Marina Calabró, Ricardo Canaletti y Diego Ramos. Una periodista de espectáculos, un especialista en policiales y un actor serán parte del panel que encabezará Jorge Rial.