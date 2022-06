Romina Pereiro había confirmado ser una de las integrantes del nuevo ciclo de Ariel Rodríguez Palacios en Telefe. Pero tras compartir una imagen comunicando su nuevo proyecto laboral, trascendió que la bajaron de la señal y desde entonces dieron a entender que Jorge Rial podría haber sido el causante.

DiarioShow.com pudo confirmar que Pereiro no estará en el ciclo de Ariel y que la producción del programan quieren que la nutricionista esté más adelante.

En esta oportunidad, en "LAM" brindaron nueva información sobre la nutricionista y hasta hablaron con Rial. "Romina Pereiro había arreglado ir dos veces por semanas al programa y hacer columnas de nutrición. La semana pasada estuvo reunido todo el equipo. Hace el posteo y de la producción del programa la llaman para informarle que no iba a estar", contó Ángel de Brito.

"'Hubo un problema presupuestario de último momento y hay problemas con la guita'", le informaron a Pereiro. Mientras que ella contestó que no tenía problema en arrancar y después arreglar el sueldo.

Tras la polémica, Jorge Rial habló del escándalo y de las fuertes acusaciones hacia él: "Nunca haría eso, lamento que lo hayan sugerido. Hay otra historia que no voy a ser yo el que lo va a contar. No me meto, es eso, (hubo)desprolijidad y había mucha ilusión por parte de Romina, me dolió mucho. Acá no la tengo muy clara, son desprolijidades y un malentendido. No quiero hablar por ella. Nunca me metí con el laburo de la gente".

Por su parte, Ariel Rodríguez Palacios declaró: "Me contrata la señal y lo que se hacer es cocinar. No tengo idea de Romina, es una divina, la conocí pero no sé. Te juro por hijos y demás que no tengo idea".

Después de la noticia de la baja de Pereiro del ciclo de Telefe, dieron a conocer que la nutricionista está de novia con un empresario de 50 años. Fer Piaggio brindó la noticia y se limitó a brindar el nombre del hombre.

