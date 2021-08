El fracaso por bajo rating de "TV Nostra", el último programa de Jorge Rial, fue lamentado por muchos ya que se quedaron sin empleo muchas personas, pero hubo a quienes les alegró la noticia por su mala relación con el periodista.

Una de ellas fue Susana Giménez, quien insólitamente publicó en Twitter un mensaje que se suponía privado. La diva comentó la noticia y escribió: "La vi, la vi. Que chocó la Ferrari. Todo llega".

Si bien Rial no le dio mucha importancia al comentario en su momento, ahora arremetió contra la conductora que está viviendo en Uruguay desde el comienzo de la pandemia.

"Es parte del juego, cuando vos jugás, también recibís. No hay problema. No pasa nada", aseguró el ex conductor de "Intrusos" en "La cocina del Gato".

Sin embargo, luego perdió la piedad contra su colega y disparó: "No creo que se haya equivocado, Susana no se equivoca en nada. Acordate que compró un auto trucho, ca… a un inválido. No nos olvidemos de eso. Eso no lo hacés sin querer, queriendo. El rengo caminó cuando lo vio. No es que no se dio cuenta, sin embargo, hizo que se lo lleven".

"Es mala Susana, ese mito de la pobrecita… Es mala", sentenció y detalló: "Cuando digo que es mala, digo que es bicha porque sino, no estaría tanto tiempo en el medio".