A casi tres meses de la cancelación de "TV Nostra" en la pantalla de América TV, Jorge Rial reveló el verdadero motivo detrás de su renuncia y apuntó duramente contra Marina Calabró al tildarla de "traidora".

De visita en el programa de C5N, "La Cocina del Gato", el ex conductor de "Intrusos" aseguró que el levantamiento del ciclo político en el que participaba junto a Diego Ramos y Ángela Lerena fue por elección propia.

"No fue un problema de números sino, de decisión personal. Mi familia se enteró 18.30, igual que mis compañeros. No adelanté nada para evitar que se filtrara la información. Quería ser yo el que contara la noticia al aire", expresó frente a Gato Sylvestre.

El conductor tiene un nuevo programa radial llamado "Argenzuela".

“Me traicionaron los que me tenían que traicionar y estuvieron conmigo los que tenían que estar, no me sorprendió ninguna de las dos cosas... Hubo gente que salió a hablar... a algunos compañeros no les avisé para que no vendieran información. Ahí está la traición porque tenés gente alrededor que después va y cuenta las cosas afuera", contó al revelar que algunos compañeros del programa "vendían información".

.

Sin embargo, la polémica se desató cuando Sylvestre le preguntó por qué volvió a convocar a esta persona para un programa, haciendo referencia indirectamente a que no había trabajado ni con Lerena ni con Ramos, únicamente con Marina Calabró.

Ante el razonamiento del conductor, Rial explicó su razón: "Yo le tengo cierto cariño a la gente... creo que cambia. Pero tomé la decisión por una persona en particular que sabía que llevaba y traía información".

¡Mirá lo que dijo Jorge Rial sobre Marina Calabró!