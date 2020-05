En medio del escándalo por la "maquinita para la piel" que promete resultados casi mágicos, pero que en realidad es una estafa, Jorge Rial realizó un descargo contra las famosas que la promocionan.

“Acá está explicado cómo funcionan estos chantas y la importancia de los famosos en esta estafa a la gente. Alguna vez me llevó a una fuerte pelea con mi hija por este tema. Ofrecen dinero fácil. ¿Y qué famoso no se tienta con algo que no conlleve laburar?", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Luego en su programa, " Intrusos", se explayó y contó que su hija también publicitó el producto en sus redes: “Yo he tenido peleas con mi hija Morena, ustedes lo saben. De esas, se prende en todas. Pero tiene 20 años. Cuando me enteré lo de Nuskin tuve una pelea grande y le expliqué lo que era. Porque hay que explicarles”.

Luego Adrián Pallares aseguró que “uno viene escuchando este sistema de ventas que es casi un lavado de cerebro”. A lo que Jorge retrucó: “¡Es un lavado de cerebro! Yo lo vi, a mí no me lo contó nadie y te dicen ‘no, pero no sabés, gano plata’. ¿Qué plata ganás?”.

Luego su panelista reiteró que detrás de las estafas piramidales hay “gente peligrosa”, Rial comentó: “Lo conozco, lo vi, hablé con mis abogados en su momento, les pedí que me cuenten y me dijeron ‘(salí) de ahí ya’”.