A pesar de que ahora están en su mejor momento familiar, More y Jorge Rial siempre tuvieron una relación de padre e hija muy complicada, ya sea desde sus cruces mediáticos hasta las internas privadas. Ahora, el periodista se refirió al futuro cercano de su primogénita y su nieto, Francesco.

“Morena está muy bien, está viviendo en Córdoba, donde hizo teatro hasta hace poquito. Fran, mi nieto, está hermoso. Está por cumplir los dos años. Ya tiene su colegio que va a empezar apenas cumpla los dos años. Morena está armando su vida allá, lejos mío”, dijo el conductor.

El conductor habló de su vínculo con su hija y su nieto.

Sobre los sentimientos a los que se está enfrentando tras la mudanza de su hija y nieto dijo: “Eso me pone mal porque ver poco a Fran me pone mal. Pero tenemos comunicación dos o tres veces por día. A la mañana, a la tarde y a la noche nos hablamos por la camarita”.

“Por suerte el vínculo de padre e hija está muy bien. Atravesamos tormentas increíbles, pero las vamos a superar siempre, por lo menos de mi lado. Es mi hija y la voy a amar siempre, por más cosas que diga de mí se las voy a perdonar”, manifestó sobre Morena en diálogo con Teleshow..

La mediática se mudó a Córdoba junto a su hijo y le consultó al conductor.

Además, el conductor recordó cómo fue el momento en que su hija le contó de sus ganas de mudarse: "Me consultó sobre irse a vivir a Córdoba. Fue consensuado. Yo le dije que si era feliz, y que si Córdoba es su lugar en el mundo, como cree que lo es está bien. ¿Por qué la voy a tener atada a un lugar en el que no se siente cómoda? Ella se siente cómoda allá y no sé por qué, es algo que nunca me expliqué, pero se siente cómoda allá. Si un día no se siente cómoda y quiere volver, se vendrá. Siempre va a ser mi hija y va a tener mi apoyo, para cosas lógicas, ¿no?”,

“Cuando hace cosas que no me gustan se lo digo también. Su festejo de cumpleaños no me gustó y se lo dije. Fue en plena pandemia, no me gustó y se lo dije. Pero es grande, es mayor de edad. Pero cuando tenga que marcárselo se lo voy a marcar. A las dos, a Rocío también. Pasa que ella no es mediática”, cerró sobre su hija.