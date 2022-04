Jorge Rial, el histórico conductor de "Intrusos", volvió a la pantalla chica en otra señal y con un nuevo desafío por delante, ya que pasó a formar parte del canal C5N cuando aceptó conducir el programa "Sobredosis de TV". De esta manera, el público lo sigue desde el 5 de marzo, todos los sábados de 21 a 22.30.

"Me hicieron la oferta, me gustó la idea, conozco a la gente, es un programa que yo miraba siempre y me gusta", confirmó el conducto de "Argenzuela" durante el pase en Radio 10 con Gustavo Sylvestre. Sin embargo, en una nota que le hicieron para "Intrusos" dijo claramente y sin titubear: "Me desenamoré de la televisión".

.

Jorge Rial también elogió la labor que hace Florencia de la V comandando la nave insignia del canal: "Me gusta que esté ella como conductora, me gusta su impronta, la felicito". Con respecto a la separación de Romina Pereiro dio a entender que reconciliación es una posibilidad que el conductor de "Argenzuela" dejó abierta.

"Por ahora seguimos separados", afirmó Rial cuando le preguntaron por su vínculo con Pereiro. Entonces, y tras una pausa en su reflexión, subió la apuesta con picardía al hablar sobre su ex esposa y la posibilidad de volver a formar un hogar común: "Nada es definitivo en esta vida, salvo la muerte. Y como no me pienso morir...".

Romina Pereiro y Jorge Rial, todavía separados.

Si bien fue suave en la manera en la que trató el tema, infidentes que nunca faltan aseguran que lejos está de volver a convivir con la nutricionista. Jorge Rial está enfocado en su nuevo programa, además de la grata noticia que recibió ya que será abuelo por segunda vez a raíz del embarazo de More Rial con su novio, "El Maxi".