Jorge Rial siempre se mostró cercano a More Rial, su hija, aunque tuvieron distintos conflictos en los últimos años. De todos modos, ambos priorizan el buen trato y la influencer siente devoción por su padre, el recordado ex conductor de "Intrusos".

Justamente fue el presentador quien se refirió a la relación que mantiene con su heredera mayor. Durante una entrevista con Infobae, el ex esposo de Romina Pereiro destacó su rol como abuelo por sobre su papel como padre: "Lamentablemente, sí. Soy muchísimo mejor abuelo porque cuando sos padre estás en una vorágine y cuando sos abuelo tenés la tranquilidad, el relax: me agarra con 60 años".

Además, se sinceró sobre More Rial: "Todo el mundo sabe que mi relación con Morena siempre fue caótica". De todos modos, sumó la mirada de su psicóloga sobre el vínculo que tienen: "Un día Diana, mi terapeuta, me dijo una frase que me cambió la cabeza: 'El objetivo de Morena en tu vida fue traerte a Fran'. Y me reconcilié con ella”.

Jorge Rial junto a More Rial.

Para completar, el conductor se mostró entusiasmado con el trato actual con More Rial: "Ahora tengo una relación muy armónica, muy en paz". Cabe recordar que la influencer está embarazada por segunda vez, esta vez fruto de su relación con El Maxi, un cantante de cuarteto cordobés.