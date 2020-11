Lola Latorre se vio envuelta en un escándalo mediático después de presuntamente ir a buscar a una amiga a una mega fiesta clandestina en Mercedes, Provincia de Buenos Aires. De acuerdo a efectivos de las fuerzas de seguridad, la joven fue notificada y su participación en el "Cantando 2020" peligra ya que, de acuerdo a la ley, están prohibidas las reuniones sociales.

El conductor de "Intrusos", Jorge Rial, discutió la situación de Latorre, habló de los hijos de los famosos y mencionó a su hija menor, Morena.

La hija de Yanina y Diego Latorre fue a buscar a una amiga a una fiesta clandestina

"Tema muy delicado. Cuando hay un hijo de por medio se hace muy difícil. Sobre todo cuando son hijos expuestos como son los hijos de los que somos famosos. Tampoco tenemos responsabilidad todo el tiempo de lo que hacen los hijos. Uno no puede juzgar a los demás y todo eso. Uno entiende también las explicaciones que se intentan dar. Personalmente lo entiendo. Tienen una carga extra muy grande", comenzó el periodista.

.

"Por suerte, por cada hijo de famoso que se mande una caga..., hay 9 pibes de la misma edad que laburan, se rompen el culo, toman el tren, van a estudiar, se levantan temprano, no tienen privilegios, no van a un VIP, se quedan en la casa, por suerte es mayor el porcentaje de los que hacen las cosas bien de los que las hacen mal. Entro en las generales de la ley desde mi lugar", manifestó en el programa de "América TV".

Jorge Rial habló sobre la polémica de Lola Latorre y mencionó a su hija More

"Muchos quisieran tener esa mochila, es una mochila que se arman ellos solos. Te lo entiendo en un pibe desesperado. No son ejemplo, no tienen que serlo, pero hay un punto que tienen que tener cierto cuidado. Es verdad que sacarse fotos es un laburo pero repito esto, por suerte hay parte de la juventud que están haciendo el triple de sacrificio. La mochila de ser hijo de se la ponen ellos porque les gusta y tienen muchos privilegios, lamentablemente", remató el papá de Rocío y More Rial.

¡Mirá el video del descargo de Rial!