Durante los últimos meses, la vida de Karina Gao fue de máxima preocupación para miles de personas. La cocinera fue internada en el Sanatorio Otamendi tras sufrir una complicación pulmonar derivada del coronavirus y luego debió ser inducida al coma farmacológico mientras cursaba su séptimo mes de embarazo.

La influencer recibió el alta el 2 de marzo pasado y ya para el 30 de abril fue mamá de su tercer hijo. "Hola tíos virtuales de la comunidad. Soy Teo, alias #Bebu3 y ya estoy listo para revolucionarle los días a mis papis", anunció en su cuenta de Instagram en aquel entonces y conmovió a sus miles de seguidores que siempre estuvieron pendiente de ella.

Ahora, Gao brindó una entrevista con "Tv Nostra" y cuando presentaron con un clip su historia de vida, Jorge Rial se conmovió al borde de las lágrimas: "Qué historia... es ver cómo la vida le gana a la muerte, cómo se nace en una pandemia mundial y cómo sigue peleándola".

Por su parte, la entrevistada dijo: "Me emocioné. Es muy loco, en dos meses pasé de casi morir a dar vida, todavía no me están cayendo mucho las fichas. Por suerte, todos ustedes me hacen ver que esto es la vida real".

"El gran regalo aparte de la vida es todo este amor que me dieron, me desperté sintiendo amor", recordó Karina. Y agregó reflexiva: "Yo tuve mucha suerte en el sentido de que soy joven. Solamente se me atrofiaron un poco los músculos y tuve que hacer rehabilitación. Por la trombosis me tienen que inyectar heparina, sigo con ese tratamiento. Me llevó tres meses recuperarme y todavía estoy al 70 por ciento".

Por último, expresó. "Hay mucha gente que sigue estando, meses, un año de rehabilitación. Esto no es joda, solo tenemos que colocarnos bien los barbijos, cuidarnos y lavarnos las manos".