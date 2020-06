Este martes por la tarde Jorge Rial hizo un filoso comentario sobre Jésica Cirio que sorprendió a los televidentes. Mientras introducía el escándalo que protagonizó la modelo con su marido, Martín Insaurralde, quien anunció a través de sus redes sociales que dio positivo en el test de COVID-19, el conductor de "Intrusos" opinó sobre el cambio de aspecto de la conductora.

"¡Qué cambiada está Jésica, entre paréntesis! Es otra Jésica", lanzó el periodista de espectáculos para hacer referencia a la transformación de la presentadora de "La Peña de Morfi".

Acto seguido, Adrián Pallares expresó: "Nosotros que la conocemos hace tantos años…". Fue en ese entonces cuando Rial recordó que "hace mucho que la veía".

El año pasado Jésica Cirio se convirtió en tendencia en las redes sociales por su cambio de aspecto. Luego de oscurecerse el pelo y pintarse los labios, los usuarios la compararon con dibujos animados y viralizaron cientos de memes.

Sin embargo, la mediática se mostró despreocupada. "No sé de dónde sacaron esa foto, si es real o no, pero me corté el pelo y me lo oscurecí, de un día para el otro. No sé, estaba muy maquillada, tenía mucho maquillaje en la boca. Yo no estoy mirando esas cosas y me causó gracia que haya gente que sí", explicó en su momento.