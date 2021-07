More Rial ha vuelto a estar en el centro de la escena por los rumores que la relacionaban con una posible incorporación a “Los Ángeles de la Mañana”. Una historia que había publicado en su cuenta de Instagram que replicaba una frase de Alejandro Cipolla en la que sugería que podría sumar al programa de El Trece.

Como si fuera poco, la mediática escribió: “En cualquier momento se viene anuncio”. Esto desató una serie de especulaciones en un contexto que no parecía favorecerla. Ángel de Brito y Jorge Rial se mantienen en una pelea mediática de palabras cruzadas hace varias semanas.

.

Justamente fue el ex conductor de “TV Nostra” quien opinó acerca de la posible llegada de su hija al ciclo de El Trece. "Es mayor de edad More, no tengo ningún problema. Todo lo que mi hija quiera hacer, dentro de la legalidad, está bien", comentó el periodista en las últimas horas.

Lo cierto es que la mediática está en la búsqueda de un trabajo como panelista en algún programa de espectáculos. La posibilidad de llegar a “Los Ángeles de la Mañana” parece haberse alejado ya que no hubo novedades oficiales por parte del equipo del ciclo.