El mundo entero se encuentra conmovido por la muerte de Diego Maradona, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio a los 60 años de edad en su hogar de Tigre. El ex futbolista se encontraba en recuperación después de ser intervenido quirúrgicamente por un edema cerebral.

Uno de los encargados de comunicar la noticia al aire fue Jorge Rial en "Intrusos", quien dio algunos detalles del fallecimiento y relató un momento inédito: habló con Verónica Ojeda momentos previos a la confirmación de la muerte y ella no estaba enterada.

Verónica Ojeda no estaba al tanto de la tensa situación respecto la salud de Diego Maradona

“A mí me pasó algo increíble en medio de todo esto. Me tocó a mí darle la noticia a Verónica Ojeda. Le escribo y le pongo ‘¿Cómo está Diego?’. Me responde ‘¿Por? Bien’. A lo que le pongo que lo llame”, comenzó en referencia a la mamá de Diego Fernando, el hijo menor de Maradona.

“Entonces Verónica me llama y le dije ‘mirá, no sé nada más que esto. Algo está pasando. Llamalo’. A los 5 minutos me llama. No me dice que está muerto, pero me dice que algo está pasando llorando y llorando. Le digo ‘cortá conmigo y andate para allá’. Y después de eso vino la confirmación”, detalló.

Verónica Ojeda y Diego Maradona tuvieron a Dieguito Fernando, el hijo menor del ex futbolista que falleció a los 60 años

Después se refirió a la agitada vida que tuvo el DT de Gimnasia: “Maradona murió muy joven, a los 60 años. Vivió todo lo que un ser humano normal no podría aguantar. Hasta hoy creo que lo que más nos sorprende es eso. Cómo este ser humano que nosotros creíamos inmortal y que se iba a recuperar de todo, no se recuperó. Creo que el primer instinto era negarse a que fuera cierto”.

“No resistió su corazón. Esto fue pasadito el mediodía, según la información que nos fue llegando a todos. Lo encontraron ya sin signos vitales. Todo lo que se hizo fue extraordinario para revivirlo. Estamos todos conmovidos y sin reacción. Es muy difícil armar esto. Esta confirmación recorre el mundo. Murió Diego Maradona, no lo podemos creer”, cerró.

