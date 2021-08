Jorge Rial celebró su primer mes con el programa radial "Argenzuela", en una salida con todo el equipo de producción. Sin poder quedarse callado ante los comentarios de sus seguidores que respondieron su publicación, todavía enojado por su salida de la pantalla chica tras la renuncia a "TV Nostra", el periodista atacó a su ex compañera Marina Calabró.

"Tengo solo palabras de agradecimiento para mis compañeros que me recibieron con mucha ternura en un momento de dudas. Me están ayudando a volver a la radio, ese amor que nunca se olvida. Gracias por hacer que vaya feliz a trabajar cada día", dijo Jorge junto a la foto en donde se lo ve con su equipo radial.

Un usuario le escribió con buena onda: "Se nota que hay equipo. Un mes de laburo y salís a festejarlo con todos, cosa que en 'TV Nostra' nunca hiciste".

La contestación del mediático periodista no se hizo esperar. "Fue un gran equipo el de 'TV Nostra'. Salvo una...". Aunque no hizo mención directa de Marina, vale recordar que a principios del presente mes Rial trató de "traidora" a Calabró, ex panelista de su gran clásico "Intrusos" y del reciente ciclo que motivó su alejamiento de la televisión.

En esa oportunidad también destacó también que "el problema no fueron los números (de rating), sino un tema de decisión personal", debido a que todos (los integrantes del programa) lo llevaban para el lado del espectáculo, ámbito del que Rial se quería alejar, según confesó.