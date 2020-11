Tras el escándalo que se produjo en la pista del "Cantando 2020" entre Nacha Guevara y Lola Latorre, Jorge Rial aprovechó su espacio televisivo para hacer una fuerte reflexión sobre los hijos de los famosos.

"Tendrían que ser agradecidos. No digan más 'somos chicos', 'sufrimos'... Tienen todas las ventajas que no tienen nadie. Todos los hijos de los famosos tienen ventaja, no porque sus padres sean millonarios sino porque tienen 'las ventajas naturales de'. Entran gratis a todos lados, vas a los mejores colegios, tenés todas las oportunidades...", disparó el periodista tras también criticar la conducta de Yanina Latorre.

.

"¿Cuánto chico talentoso debe querer entrar a un programa como el Cantando para demostrar que canta bien? Pero como no tienen un padre famoso, no entran, así que esto va para todos los hijos de los famosos, y ustedes saben cuál es mi opinión", lanzó el conductor.

Fue en ese entonces cuando el presentador televisivo ¿le tiró un "palito" a More Rial?: "Basta de victimizarlos porque son privilegiados. Después qué uso hacen de ese privilegio es otra cosa, y la exposición tiene su costo. Yo tengo una exposición y sé cómo manejarlo, y los hijos tienen que saberlo también".

"Empujarlos ya me parece mucho. Si ellos quieren meterse vos les decís 'me parece que no está bien lo que vos hacés'; pero basta de victimizarlos", manifestó Jorge. Y por último comentó: "Lo único que quiero dejar claro es eso, porque hay millones de pibes que no tienen laburo, que se rompen el traste para laburar, que andan en bondi, que se levantan a las 5 de la matina. Aflojemos con esto de '¡pobre!'. En todo caso, garpan nuestras cagadas como padres".