Este martes se debatió en el piso de " Intrusos" sobre la renuncia de Marcela Coronel a su lugar como panelista en "Hay que ver" luego de un fuerte cruce al aire con Denise Dumas, la conductora del ciclo de espectáculos de El Nueve.

No obstante, Jorge Rial aprovechó la ocasión y se refirió por primera vez a su pelea con Marcela Tauro. Recordemos que la panelista decidió bajarse del programa de América y sumarse a "Fantino a la tarde" luego de haber discutido con el conductor al aire cuando se trataba el caso del doctor Rubén Mühlberger.

.

"Nosotros pasamos por esto... Marcela Tauro se fue del programa después de una diferencia sobre un tema muy puntual, donde yo sentía que a Marcela en ese momento... era el caso de Mühlberger. Todos sabíamos que Marcela tenía una relación, no de amistad pero si de conocimiento con Mühlberger", comenzó a explicar al tomar como punto de partida una declaración de Dumas.

Y continuó: "En aquel momento traté de cuidarla y no involucrarla, donde hay cierto afecto. Pero también en ese momento sentí que había gente del lado de Mühlberger que la estaba presionando, yo lo vi al aire eso. En aquel momento le pedí la fuente porque sentí que a ella la habían puesto contra la espada y la pared del otro lado de una manera que a mi no me gustaba. La ponía en un lugar difícil".

En ese sentido, el periodista elogió a su colega a pesar de sus diferencias. "Marcela es una gran mina, a quien quiero mucho. Lamento mucho que se haya ido, pero de lo buena que es la noté presionada en ese momento al aire. Por eso yo cuando digo 'la fuente' no quería que me diera la fuente, yo respeto la fuente de los colegas, sino porque sabía que la estaban presionando del otro lado, abusando de lo buena que es Marcela. Y a mi eso me dio bronca", declaró.

Por otro lado, aclaró que la discusión fue únicamente la que salió al aire y no hubo más peleas fuera de cámara. "Hubo una pequeña discusión, que fue eso nada más. No fue maltrato, no hubo nada. Ella después se tomó su tiempo y decidió irse, hubo posibilidad de que volviera, de charlar primero para que volviera, y decidió irse", afirmó.

"Tengo el mejor concepto de Marcela, la quiero mucho. Es una gran compañera, una gran mina y una gran profesional", concluyó.