More Rial sorprendió a todos al anunciar que está próxima a ser madre por segunda vez, con su nuevo novio, Maximiliano Bertorello, con quién comenzó a salir a principios de este año. La pareja ya tiene hecho un tatuaje como muestra de su amor y ahora darán el próximo paso de tener un hijo juntos.

La hija de Jorge Rial informó en un móvil de "LAM" que su padre ya estaba al tanto de la alegra noticia, aunque en el momento en que se lo comunicó quedó bastante sorprendido.

En el programa "A la tarde" hablaron con el periodista y él mismo afirmó su felicidad por este momento familiar. "Me lo tomé muy bien, obviamente con mucha alegría. Estoy esperando que esté todo bien y confirmado, pero con alegría. Siempre es bienvenido un bebé", expresó.

El vínculo que el ex conductor de "Intrusos" tiene con su primer nieto, Francesco, fruto de la relación anterior de su hija con Facundo Ambrosioni, es muy especial. En ese sentido, Rial declaró: "Fran me cambió la vida. Asi que lo que venga, nena o varón también, va a ser bienvenido. Vi la ecografía, era un maní chiquito".

Jorge Rial junto a su primer nieto, Francesco.

De todos modos, el conductor de Argenzuela habló sobre la gran sorpresa que se llevó cuando su hija le comentó de su embarazo en un almuerzo familiar en Buenos Aires. "Claro que estoy alegre. No me lo esperaba, igual de Morena siempre espero algo. Estaba con la guardia baja y de golpe me lo tiraron por la cabeza. Estuve dos días en shock. Estoy shockeado todavía. Tengo que asumirlo, pero bienvenido", finalizó con alegría.

¡Mirá el video de Jorge Rial donde habla del embarazo de su hija More!