Después de un largo tiempo de cuarentena por la pandemia de coronavirus, los bares y restaurantes porteños reabrieron sus puertas para recibir comensales en los espacios abiertos. De entre todos los famosos de la farándula argentina que visitaron algún espacio gastronómico, More y Rocío, las hijas de Jorge Rial, fueron quienes generaron revuelo en las redes sociales por compartir imágenes donde se las ve sin tapabocas.

El reproche de Jorge Rial a sus hijas More y Roch

De acuerdo a la norma impuesta, para poder visitar los lugares se debe mantener la distancia social correspondientes y todas las medidas de prevención fijadas por protocolo. Ante la nueva ola de contagios en la televisión el conductor de "Intrusos" reflexionó este martes en el ciclo de América sobre la reapertura de los lugares gastronómicos en la Ciudad: “Nadie prohíbe salir pero con la distancia social y el respeto al otro. El respeto al laburante porque el que te está sirviendo la birra está ahí por laburo, no está jodiendo. Hace cuatro meses que no labura, se está ganando el mango y arriesga su vida por vos, que tenés ganas de tomar una birra”.

More y Rochi Rial salieron a un bar y se sacaron una foto sin barbijo

El periodista de espectáculos también le respondió a las personas que le resaltaron el irresponsable accionar de sus hijas: “Ayer me decían algunos que mis hijas, que tienen 20 y 21 años, salieron. Obvio que salieron. Y las cag... a pedos, quiero decirles por las dudas para que lo sepan”.

.

El comunicador explicó por qué retó a sus hijas: “¿Por qué? Porque son jóvenes y está bien que salgan, pero se sacan fotos sin barbijo. Y les dije ‘¿por qué sin barbijo la foto?’. Me dicen que fue para la foto pero igual. Me preguntan ‘¿querés que tome cerveza con el barbijo?’. No, claro que no soy tan tonto todavía pero hay que dar el ejemplo”.