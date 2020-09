En un móvil de "La Previa del Cantando", Lola Latorre lanzó un desafortunado comentario sobre Nacha Guevara que despertó una gran polémica. Enterado de las palabras de la hija de Diego y Yanina Latorre, Jorge Rial realizó un fuerte descargo en " Intrusos".

“Estoy retranquila, pero Lucas, mi compañero, está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha”, disparó Lola y sus declaraciones fueron repudiadas hasta por la propia jurado, quien se expresó a través del “Me gusta” que le dio a un comentario de una seguidora en las redes: “Paso para solidarizarme con vos sobre su tema de salud, fue muy desubicada de reírse porque temblás. No se debería naturalizar el reírse del otro sin mirarse a uno. Ella pidió respeto porque le decían que tenía un tema de salud y cerró una aplicación. ¿Reírse de vos? ¿De la salud? Una vergüenza”.

.

Por su parte, mientras se hablaba de las últimas novedades del "Cantando 2020" en "Intrusos", Rial se refirió a los dichos de la joven de 19 años y la fulminó: “Hoy vi en las redes algo que pasa con Nacha Guevara. Una de las participantes, Lola Latorre, hizo un chiste con...Todos estamos viendo al aire a Nacha con algún problema. Seguramente Lola Latorre, que fue quien lo dijo, lo dijo naturalmente porque debe ser algo que se escucha en los pasillos. Entonces, la pregunta que me hago es ¿hasta donde naturalizados ciertas cosas?”.

“Hoy veía lo de Nacha, yo no sé si Nacha tiene ganas o no. Pero alguien lo cuenta al aire porque ese chiste indudablemente está instalado en los pasillos. Es un chiste que se lo hace todo el mundo, cag... de la risa atrás de ella”, agregó picante. “La tele no tiene humanidad, ¿sabés cuándo recupera la humanidad la tele? Cuando se enojan, que te sale lo que sos, o cuando hacés algunos chistes, que también te sale lo que sos”, manifestó categórico.

Para cerrar, apuntó contra el clima que se genera en la televisión: “Llega un momento en el que se arma un microclima y no te das cuenta de nada. Termina en una nota una chica, calculo que sin maldad, haciendo un chiste que es interno. Lo saca afuera y por ahí estamos hablando de una persona que está sufriendo una enfermedad. Y no hablo solo de ese programa, la tele en general es así”.