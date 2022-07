Luego de su reencuentro con Luis Ventura, Jorge Rial comenzó un nuevo programa a la tarde. Allí no solo abarcan temas de espectáculos, sino de política y de sociedad. Al parecer todo venía bien a tan solo días del comienzo, pero todo cambió luego de que el conductor de "Argenzuela" recibiera una amenaza.

"Acabo de recibir en el corte una amenaza, acá la escucharon todos y está grabado", comenzó el periodista una vez que volvieron de la pausa publicitaria. A pesar del hecho, el papá de More Rial se mostró tranquilo y aún más luego de evidenciarlo frente a todas las personas que hacen el formato.

.

Asimismo, contó lo que le dijeron y expresó: "Me dijo que 'donde me vea me quiere ca... a trompadas'. De hijo de pu... para atrás, me dijo de todo". Además, Jorge Rial afirmó que seguirá haciendo su programa ya que al parecer molesta a otros con la información que brindan.

Jorge Rial junto a su hija, More.

"No voy a iniciar ninguna demanda. Tengo respeto por quien me amenazó y no me voy a cagar a piñas con él. Es un escándalo esto, es gente importante, que maneja medios, empresas estatales. Estamos hablando de un importante empresario que amenaza a un periodista. Es grave", concluyó en su descargo Jorge Rial.

