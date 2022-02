Páginas y páginas se escribieron sobre la relación de Jorge Rial y Loly Antoniale en 2013, cuando decidieron blanquear su romance en Europa.

El amor entre el periodista y la modelo de 24 años en ese entonces llegó a todas las revistas y portales de espectáculos. Todos los ojos estaban puestos en ese noviazgo y hasta anunciaron que se iban a casar. Rocío y Morena Rial, que en ese entonces tenían 11 y 12 años, lograron tener un gran vínculo con la pareja de su padre y hasta llegaron a llamarla "Ma". Sin embargo, en 2015 se separaron y a los pocos meses el conductor ya tenía otra relación con Agustina Kämpfer.

.

En septiembre de ese año, Antoniale le dijo a Ángel de Brito: "Yo la he pasado muy mal, por eso me fui tanto tiempo. La separación me destrozó. Hoy tenemos cero relación y nos bloqueamos del teléfono y de Twitter. Pasaba de ser "LA" mujer a ser poca cosa, a la nada misma. Hubo destrato verbal, a veces yo le decía 'pará, ¿por qué me tratás así? Me tratás peor que un enemigo tuyo'".

Jorge Rial estaría separado nuevamente y cerca de Loly Antoniale

Mucha agua ha corrido bajo el puente. Rial se casó con Romina Pereiro y lograron formar una familia ensamblada. Sin embargo, infidentes que nunca faltan contaron a DiarioShow.com. que el periodista estaría separado de Pereiro, aunque por el momento no se sabe en qué términos.

Además, Rial armó las valijas y partió para Miami, lugar donde suele veranear, pero en esta ocasión al parecer su vuelo tendría que ver con el mal momento que pasa por esta nueva ruptura.

Pero curiosamente, el periodista eligió hacer su retiro de soltero o duelo por la separación en la misma ciudad en la que vive Loly Antoniale desde hace años, por lo que las especulaciones sobre un reencuentro están a la orden del día.

Recientemente, More Rial le comentó una foto a Loly con mucha buena onda. "Más linda", le escribió y la modelo le respondió "Bebita", junto a un emoji de corazón.