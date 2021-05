Días atrás, Jorge Rial anunció al mundo que se iría a vacunar a Miami, a pesar de lo mucho que criticó a los famosos que hicieron lo mismo, como Nacho Viale, al que tildó de "privilegiado de casta".

El periodista argumentó que ya no quiere dejar su salud en manos de políticos y por eso tomó la decisión de ir a inocularse a Estados Unidos. El viernes por la tarde, el conductor llegó a Ezeiza donde fue fuertemente repudiado por pasajeros y vivió un tenso momento, según informó Yanina Latorre, a quien Jorge lapidó cuando vacunó a su mamá en Miami.

"Se vacuna en Miami el menos pensado. Y digo el menos pensado porque él fue muy crítico con el tema de la vacuna en Miami, pero me parece genial que se vacune. Nos tenemos que vacunar todos. Pero no hay que hablar al pedo, hay que ser coherente con el discurso. Si decías una cosa, cumplila, sino mudito. Él me hizo bolsa cuando vacuné a mi mamá. Decía que era ilegal", disparó Yanina días atrás.

El lunes, Rial estuvo al frente de su programa "TV Nostra" por medio de videollamada y enfrentó las críticas y hasta arremetió contra la mujer de Diego Latorre.

"Hubo un castigo enorme hacia mí. Yo no me escondí, no puse una excusa para venir a vacunarme. No dije que venía a hacer notas, ni a grabar algo, ni a una conferencia, ni hacer un negocio, ni truché nada. Vine cuando se pudo. Todos los demás lo barnizaron y lo ocultaron… Vine porque tenía miedo. Vine a salvarme la vida", disparó el conductor.

"Lo de Mauro fue fuerte, creo que nos pegó a todos. Somos unos bichos raros que laburamos cuando tendríamos que cuidarnos mucho más, somos inconscientes, estamos enamorados de nuestro laburo y no sabemos hacer otra cosa. Esta es nuestra vida, pero no nos damos cuenta que la estamos dejando de lado. Fui por mi familia, si hubiese estado solo no iba", explicó.

Luego, desmintió haber tenido problemas en el aeropuerto: "El de las redes es un mundo aparte. No hay que darle bola. Por ahí dijeron que tuve un problema en el vuelo, y cero. Nadie me dijo nada. Al contrario, se acercaban muchos preguntando, diciendo 'hacés bien, nos tenemos que salvar'. Y le quiero decir a los que decían eso que el 99% de los que estaban en ese avión venían a vacunarse. Fue un vuelo tranquilo. Además, alguien hubiese grabado algo y nada".