Martín Cirio, más conocido como La Faraona, se encuentra en el centro de la polémica después de criticar una canción de El Dipy y acusarlo de hacer apología al abuso de menores. Rápidamente, el cantante le contestó en Twitter y sacó a relucir trapos sucios del instagrammer, entre los que se encontraba una serie de tuits donde trata de hacer humor sobre encuentros sexuales con menores, lo cual fue tomado por los usuarios como mensajes que alentaban a la pedofilia.

Los repudiables tuits del youtuber se viralizaron junto con el hashtag #MartínCirioPedófilo: “Hacemos pasar a los chicos al frente, los desnudamos y les escribimos el cuerpo. Auspicia Fundación Padre Grassi", "Dignísima mirando cómo chicos de 12 juegan al fútbol mientras me paj... atrás de un árbol y le chisto a Yoni para que se de vuelta", "Holis, en 4 meses cuando esté en Tailandia fifándome niños de 3 años, seré Christina Aguilera" y "Mataría a mi madre a escopetazos en cámara mientras me violo a un pibe con tal de volverme viral”.

Los terribles mensajes de La Faraona

Enterado de los terribles mensajes del influencer, Jorge Rial se refirió al tema en el programa y se mostró furioso al respecto: “Los instagramers hoy están en su peor momento. Está este impresentable de La Faraona que hace una oda a la pedofilia todo el tiempo. No de ahora, es viejísimo esto. Siempre le cantó odas a la pedofilia. Con pibitos... escribió 'estoy mirando desde la ventana un jardín de infantes'”.

“Nunca nadie hizo nada. Siguió laburando y lo convocaban. Una locura absoluta. No todos son así. Pero esta Faraona, sí. Un tipo nefasto, que no sé cómo no hay nadie que lo llame. Es pedofilia pura”, sentenció lapidario.

Martín Cirio tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, de los cuales muchos son jóvenes y niños.

Mientras que Rodrigo Lussich agregó: “Es que las mismas redes que los llevan a la cúspide después les patean la cabeza”. A lo que Rial acotó sin filtro: “¡Es que a un pedófilo hay que patearle la cabeza, chicos!”. Hasta Débora D´Amato manifestó: “No hay peor lacra que un pedófilo”.

Para cerrar, el conductor de " Intrusos" apuntó contra las figuras que aparecen en videos del influencer: “Igual los que se sientan con él lo avalan, eh. No creo en la inocencia de decir 'no sabía' porque hay publicaciones de él de hace dos o tres años. Los que se sientan con él en algo comulgan”.

Durísimo descargo de Jorge Rial contra Martín Cirio:

