Mientras debatía sobre el conflicto de Horacio Cabak y su esposa en su programa "TV Nostra", Jorge Rial recibió un mensaje del modelo. A pesar de tratarse de un audio privado, decidió mostrarlo y dio a conocer que Cabak le pedía disculpas por un malentendido.

El panelista de "Polémica en el Bar" decidió abandonar el estudio antes de salir al aire el jueves por la noche, porque no quería hablar del escándalo por su separación, y por ello le envió un mensaje a su colega.

"Estoy en una situación que nunca había vivido y estaba dolido con una situación que me llegó respecto a un comentario tuyo que entendí que se refería a mi persona”

"Ayer hice un comentario con respecto a vos. Estoy en una situación que nunca había vivido y estaba dolido con una situación que me llegó respecto a un comentario tuyo que entendí que se refería a mi persona”, expresó comenzando su pedido de perdón.

Horacio se refería a un tuit de Rial en el que supuestamente se había puesto contento por la internación del conductor de "La jaula de la moda".

“Jorge es la persona que disfrutó cuando yo estaba en terapia intensiva. Yo había puesto un tweet que decía ‘No podemos tener tantas restricciones, no nos podemos acostumbrar a todo esto, tenemos que pedir permiso para cagar’. Y Jorge dijo: ‘Las personas que dicen que tienen que pedir permiso para cagar y ahora están en terapia viendo cómo le limpian el culo’", había dicho el miércoles en Polémica.

El tuit que generó la supuesta disputa.

Pero, nobleza obliga, se rectificó con el ex "Intruso": "Por eso hice el comentario que hice al aire. Te subí al ring en una situación que no tenías que estar, mala mía realmente. Ayer escuché lo que dijiste y tenés razón en algunos comentarios que hiciste”.

"Me hubiera gustado decirlo en Polémica, pero como no voy a hablar no estoy al aire en este momento. Pero la verdad, te subí al ring en una que no era tu pelea. Te mando un abrazo", concluyó Cabak, intentando generar una tregua.

Pero Jorge aprovechó para responderle, formalmente, pero tirándole algunos palitos. "Me alegra que lo haya entendido de la manera que intenté expresarlo. No es nada personal, me subiste a una pelea que no era mía. Ahora, cuando me subiste al ring yo tengo que pelear, no voy a dejar que me cag... a trompadas”.

.

Y prosiguió: “Me alegra que coincidas en algunas cosas, y calculo que coincidís en lo que estás sintiendo ahora".

"Te endulzan el oído, te mandan al frente porque sos famoso, seguramente ideológicamente en muchas cosas coincidas, pero te dan manija y te creés que sos un superhéroe. Ahora se comió un tsunami de frente y todos los que le doraban la píldora, no están”, cerró, filoso.

