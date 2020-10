Patricio Giménez se encuentra en medio de un escándalo luego de compartir polémicos mensajes en sus redes tras viajar a Uruguay a pesar de la cuarentena de coronavirus. El músico se mostró molesto por no poder llevarse a su madre enferma de Argentina y rompió un billete de 1000 pesos para desafiar al actual gobierno. Tras su accionar, Jorge Rial lo criticó sin piendad en "Intrusos" y se consiguió una fuerte respuesta por parte del hermano de Susana Giménez.

"¿Qué voy a hacer? Puedo hacer un programa de chimentos, ser el conductor de un programa de chimentos y hablar mier... de la gente. Voy a empezar a trabajar. Lo primero que se me ocurrió es decir ¿a ver a quién se gar... la mujer de Rial? Porque sé que se casó con una nutricionista. Bueno, vamos a empezar a investigar a quién se cog... y a quién no se cog…", disparó el hermano de la diva de los teléfonos en alusión a Romina Pereiro, la esposa del periodista.

Lejos de quedarse callado, el padre de More Rial redobló la apuesta y fulminó a su adversario. Al respecto advirtió: "Volvió a hablar el mantenido. No me acuerdo cómo se llama. Es el hermano de Susana Giménez, el que le come la billetera, el bueno para nada, y me respondió a mí. En la vida uno puede ser inútil, pero uno lo supera con perseverancia, con laburo y con ganas. Pero la cobardía, no. La cobardía es un elemento que te va a acompañar toda la vida. Yo le desconocía la cobardía".

"Él sale a contestarme a mí ejerciendo violencia, hablando de mi mujer, Romina, que nada tiene que ver con esto. Ojalá vos tuvieras la mitad de la dignidad que tiene ella, laburaras la mitad de lo que labura ella, tuvieras la mitad de la historia de vida de ella y la mitad del honor que tiene ella como para hablar. Vos no tenés nada. Porque, últimamente, los inútiles hablan de la mujer, en este caso de la mía. Muchachos, hagan algo en la vida para después hablar", continuó lapidario el presentador televisivo.

.

"Ojalá que la vida algún día nos cruce. Me encantaría que algún día, cuando vuelvas a tu país, el que te dio de morfar y el que tu hermana hizo toda la plata que vos te estás masticando nos cruce. Porque algún día vas a tener que volver al país que hoy denostás. Ojalá la vida nos cruce y podamos discutir de todo esto. Yo te voy a enseñar un par de cosas", arremetió Rial en su ciclo televisivo.

Y finalizó picante: "Por ejemplo: a trabajar mucho, a romperte el cu..., a no tener hermanos famosos, ni padres famosos ni nada, a abrirte camino solito en la vida, a no romper un billete, porque te metiste con la comida de los que no tienen, a no ser un mantenido, a tener dignidad... Ojalá que la vida haga que nos podamos encontrar cara a cara".