Las imágenes del reencuentro entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré en la casa que compraron hace tiempo en un barrio privado de Pilar dieron que hablar en el mundo de la farándula argentina.

Tanto es así que la propia bailarina no pudo esquivar las preguntas sobre el acercamiento con su ex en el " Cantando 2020". Al respecto, la conductora del certamen de canto aseguró que continúan separados.

.

Por su parte, Jorge Rial analizó de manera ácida los dichos de la conductora del ciclo televisivo y como era de esperar, no dejó las asperezas de lado. "Lo que se transformó en noticia es la reconciliación de Cabré con Laura Fernández, que no solo obligó a los colegas a laburar el fin de semana, sino que la obligó a Laurita, que no le gusta hablar de su vida privada, a hablar en el Cantando", disparó el conductor de "Intrusos".

Al respecto, Guido Záffora le contestó: "Ayer estuve hablando con ella hasta las dos de la mañana". Sorprendido por sus palabras, el periodista concluyó filoso y a pura ironía: "¿En serio? Yo hablaba con ella cuando estaba con Fede (Bal), que era más humana".

¡Mirá!