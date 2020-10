En la noche del martes, Santi Maratea comenzó a través de las redes sociales una polémica campaña contra el uso de "mogólico" como insulto. Su idea generó tanta repercusión que el hashtag #MogólicoNoEsInsulto se convirtió en tendencia de Twitter.

La idea del influencer fue plantear una debate sobre el uso de esa expresión, pero muchos usuarios en las redes lo criticaron por poner en duda el carácter ofensivo de la palabra. En la tarde de este miércoles Jorge Rial opinó sin filtro sobre la polémica iniciativa del instagramer.

.

"Yo no entiendo el planteo. Quiere decir que ser mogólico es un insulto y no es un insulto, es como decir gordo, put..., alto, flaco. Lo repudiamos. Hacer una campaña para ver si te parece bien o te parece mal, no. Si sos un influencer, yo quiero tu opinión", comentó el conductor en "Intrusos".

"¿¡Cuál es tu opinión, Maratea!?! ¿¡Por qué no te la jugás una vez en tu put... vida!? ¡Decí vos tu opinión! ¿Para vos está bien o esta mal? No es abramos el Twitter para ver si está bien o mal. Partamos de la base de que está mal. Después vos tenés todo el derecho de decirlo", arremetió el conductor.

Además, reflexionó: "¿Él puso: 'Yo cambié'? Él abre el juego. Él lo que hace es querer involucrarnos a todos en una discusión. Tiene cara de pelotud..., pero no es pelotudo este pibe, es vivo. Con lo de 'mogólico' nos envuelve a todos en una polémica, nos quiere hacer cómplices, cuando no hay polémica. Lo que tendría que hacer es decir cuál es su posición frente a la palabra 'mogólico'. Y bueno sería decir 'yo me arrepiento'".