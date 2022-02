Hace casi un año, Jorge Rial anunció su inesperada renuncia a " Intrusos" y su nuevo programa de política "TV Nostra". Tras su fracaso televisivo, el conductor regresó a la radio con "Argenzuela" pero siempre será recordado como el histórico conductor del ciclo de espectáculos, en el cual estuvo por más de 20 años.

En diálogo con Infobae, el papá de Rocío y More Rial explicó la razón de su renuncia: "Mi salida era lógica y necesaria para el programa y para mí. Yo me había aburrido de entrevistar gente que no conocía, que no sabía que hacían. Cuando yo me voy del programa pido que queden Adrián (Pallares) y Rodrigo (Lussich), y el canal no los quería. Ellos querían a (Horacio) Cabak y a mí no me parecía; creía que lo lógico era que siguieran ellos".

Jorge Rial contó que ya no mira " Intrusos" por una sorprendente razón.

Respecto la evolución del ciclo tras su salida, el periodista fue tajante sobre el trabajo de Flor de la V como conductora y a quién hubiese preferido en su lugar: "Ahí cambió el estilo: lo hicieron más liviano y de entretenimiento. Ahora está Florencia y también es lógico, porque ante un canal que ha perdido a sus figuras, miraron para adentro y me parece bien".

Y analizó las fortalezas del ciclo de espectáculos: "El problema es que es parte del ambiente, y estar al frente de Intrusos la va a limitar bastante. Pero Intrusos es muy resistente: logramos armar un producto que traspasa todo, al punto que cualquiera lo puede manejar y es imposible que lo choque".

En ese sentido, Rial reveló la insólita razón por la que ya no mira su ex programa: "Es real que no instala agenda y no tiene la influencia de antes, que lo que decías en Intrusos explotaba, pero sigue siendo un programa de referencia y me siento orgulloso de haber armado ese estilo durante 20 años. No es lo mismo: no lo miro porque no cuentan nada que yo no sepa. Y perdió maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene".