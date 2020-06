En pleno crecimiento del pico de contagios de coronavirus en Argentina, los canales de televisión se pusieron en alerta luego de confirmarse casos positivos entre varios trabajadores del medio. En ese sentido, Jorge Rial reconoció que ciertos programas "no son indispensables" y apuntó contra Jorge Lanata después de sus fuertes críticas a " Bake Off".

Tras la noticia de que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal padece de COVID-19, el conductor de " Intrusos" reflexionó: "No sé por qué cuando le toca a un político o a un famoso sentimos que las balas pican cerca. El 99 por ciento de los casos es gente común y corriente, las balas están cayendo cerca, de verdad. ¡Ojo!".

.

"Sino le ponemos el rol de 'inmortales', que a la gente del ambiente y de la política no le pasa nada", advirtió. Sobre el inicio de la edición de este miércoles, el periodista de espectáculos repasó las consecuencias de la pandemia sobre la tevé y lamentó los contagios confirmados hasta ahora dentro del medio.

Momentos después, puntualizó: "Nosotros no somos indispensables, este programa no es indispensable. Un noticiero no es indispensable, Lanata no es indispensable, ' Bake Off' sí...". Su frase fue una clara chicana en relación a las polémicas declaraciones de Jorge Lanata sobre el reality de pastelería, conducido por Paula Chaves en Telefé.

Paula Chaves y el jurado de " Bake Off".

"Ahora los trolls k apoyan un programa de tortas para que no me vean a mí. Es ridículo y tonto. Volvieron peores. Volvió la sensación del es ahora o nunca", disparó el conductor de "Periodismo Para Todos" y fue muy criticado.

En ese sentido, Rial ironizó sobre los dichos de su colega en refencia a la pelea por el rating que tiene el periodista cada domingo contra el programa de Telefé. Sin embargo, el "intruso" apeló a lo políticamente correcto y aclaró: "No, ' Bake Off' tampoco es indispensable. No somos esenciales".