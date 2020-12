Luego de la fuerte sanción que recibió El Polaco en " MasterChef Celebrity", el lunes por la noche, tras hacer "trampa", Jorge Rial hizo un duro descargo en contra de los jurados del reality de cocina.

El periodista de espectáculos repudió el castigo que tuvo el cantante y sostuvo que tiene que ver con las "internas" que existen en el ciclo de cocina. "¡El feo que le hicieron ayer al Polaco! No hizo trampa. Pero le pusieron el guardapolvo gris porque metió una remolacha que no estaba en el plato original. Fue por una rebanadita. A mí me parece que le hicieron una fea y puede tener que ver con esto (de las internas)", lanzó el conductor de "Intrusos".

Tras sus palabras, Rodrigo Lussich añadió que cada vez falta menos para el final del reality ya que las grabaciones concluyen el 23 de diciembre próximo. Al respecto, agregó: "Los que tienen miedo de salir hacen acusaciones cruzadas contra los que quieren que se vayan. Hay una interna que no se ve en cámara. Además, hay una participante, que es la cantada de estar en la final, a la que acusan de fraude. ¡Y no es Vicky Xipolitakis!".

¿Por qué acusaron a El Polaco de hacer trampa en " MasterChef Celebrity"?

A pesar de presentar el mejor plato de la noche, un lomo de ciervo con panceta, cremoso de champiñones y boniato al horno, El Polaco fue directo a la gala del jueves, donde competirá para no quedar entre los posibles eliminados. ¿El motivo? El cantante, según indicaron Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, intentó engañarlos al incorporar a último momento una remolacha a su plato que era obligatoria y no alcanzó a cocinar.

"Se la pedí a Claudia. Cuando empiezo a ver los platos me doy cuenta de que faltaba la remolacha y había que cocinar con los tres ingredientes que había adentro del cajoncito", explicó el artista intentando justificar su accionar.

Y agregó firme: "No sabía que había que poner los tres ingredientes. Pensé que había que poner uno de los tres. Sinceramente, no te miento. Entonces elegí...". "Hacer trampa", completó Martitegui, quien se mostró furioso y le pidió el delantal gris.

"Polaco, coincidimos en que esa remolacha no estaba ahí cuando presentaste el plato. Y ahora quiero decirles que acá no hay más lugar para hacer trampa. Igual, no te va a salir gratis, Polaco. Por favor, producción, un delantal gris", sostuvo el jurado.