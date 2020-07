La última edición de la revista Caras generó gran controversia entre los usuarios de las redes sociales al hablar sobre el cuerpo "plus size" de Amalia, la hija de Máxima Zorreguieta, reina de Holanda, y Jorge Rial no se guardó su opinión al respecto.

.

"La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size", destacó el polémico encabezado. El foco sobre la figura de la joven de 16 años y la calificación como "talla grande" recibió miles de comentarios negativos, entre los que se destacó el del conductor de "Intrusos".

La polémica portada.

Tras conocer la portada en cuestión, Rial manifestó a través de su cuenta de Twitter: "El bullying disfrazado de buenas costumbres y lenguaje progre...". Su publicación cosechó más de 700 "me gustas" y cerca de cien "retuits".

"Discriminación al fin", escribió para cerrar su descargo el papá de Morena y Rocío. A lo largo de su paternidad, el presentador debió lidiar con las burlas que recibían sus hijas a causa del sobrepeso, es por eso que ante la exposición de la revista no dudó en reaccionar.

El descargo de Jorge Rial por la tapa de Caras.

Además, al aire de su programa expresó: "Me hizo mucho ruido, sobre todo la manera de tratarlo. En esta época se siguen manejando los estándares de belleza de acuerdo a algo tan viejo como es el peso o cómo es tu cuerpo".

"La palabra 'orgullo' me parece que sobra ahí. La persona que tiene sobrepeso, o es obesa, no siente orgullo por eso. Hay muchos que lo asumen y lo viven con dignidad, pero es una enfermedad", advirtió. "Yo no creo que esa chica esté orgullosa, está peleando contra su peso y contra la mirada de la gente", consideró sobre Amalia.

En ese sentido también reconoció: "Los que vivimos de cerca éste tipo de temas, sabemos que lo que no hay que poner ahí es la palabra 'orgullo'. La obesidad es una enfermedad".