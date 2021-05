Si bien en su momento criticó, sin piedad, a Yanina Latorre y Nacho Viale por viajar a Estados Unidos y vacunarse contra el Covid-19, Jorge Rial reveló que cambió de opinión y volará hasta Miami para ser inmunizado contra el virus.

A través de su cuenta de Twitter, el conductor contó por qué decidió no esperar su turno en el país y viajar a suelo estadounidense para recibir la dosis al igual que muchos turistas: "Efectivamente, me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo, la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud".

Luego se mostró furioso contra aquellos que ya recibieron la vacuna y no son esenciales: "Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Esperé como me pidieron".

Y aclaró: "Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza!".

Por último, el periodista pidió que todos puedan ser vacunados lo antes posible: "Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito".

La palabra de Jorge Rial sobre su decisión de vacunarse en Miami. (Twitter)

Semanas atrás, Rial había criticado duramente a Nacho Viale en Twitter por hacer lo mismo que ahora va a hacer él. "Privilegio de casta. Su abuela esperó como cualquier mortal. Por eso Mirtha Legrand creó un imperio trabajando y se la admira", disparó en su momento sobre el nieto de la diva.